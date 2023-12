Bilanz der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2023 / Stürmische Zeiten für die Branche

Frankfurt/Main (ots) -



- Produktion sinkt um 8 Prozent

- Umsatzrückgang von 12 Prozent

- Prognose 2024: Weiteres Minus beim Umsatz

- Politikwechsel mit Fokus auf wettbewerbsfähige Wirtschaft notwendig



Ein schwieriges Jahr geht für die chemisch-pharmazeutische Industrie zu Ende.

Die Hoffnungen auf eine Belebung der Konjunktur haben sich nicht erfüllt. "Wir

befinden uns mitten in einem tiefen, langen Tal. Und noch ist unklar, wie lange

wir es durchschreiten müssen", kommentiert der Präsident des Verbandes der

Chemischen Industrie, Markus Steilemann, die Lage. Ein schneller Aufschwung sei

nicht in Sicht.





Deutschland steckt in einer Krise, die nicht nur die Chemieindustrie betrifft.Die gesamte deutsche Wirtschaft leidet unter der schwachen Konjunktur undstrukturellen Problemen. Um den Standort Deutschland zurück in die Erfolgsspurzu bringen, braucht es aus Sicht des Verbandes dringend einen tiefgreifendenPolitikwechsel und einen Fokus auf eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Denn siesichert die Basis für eine nachhaltige Zukunft. "Die endlose Diskussion und dasErgebnis der Haushaltseinigung unterstreichen dramatisch: Die Politik mussendlich aufwachen, damit das Wohlstandsmodell Deutschland keinen Schiffbrucherleidet", betont Steilemann.Chemieproduktion geht um 11 Prozent zurückFür die Branche war 2023 ein schlechtes Jahr. Insgesamt ging die Chemie- undPharmaproduktion um 8 Prozent zurück. Rechnet man das Pharmageschäft heraus,liegt der Rückgang bei 11 Prozent. Den Unternehmen fehlten zunehmend dieAufträge. Die Kapazitäten der Branche waren mit durchschnittlich rund 77 Prozentnicht ausgelastet. Damit liegt die Produktion seit neun Quartalen unterhalb derwirtschaftlich notwendigen Grundauslastung von 82 Prozent.Die Hersteller anorganischer Grundstoffe sowie von Seifen, Reinigungsmitteln undKosmetika drosselten ihre Produktion um 10 Prozent. In der Fein- undSpezialchemie lag der Produktionsrückgang bei 4 Prozent. Auch die Pharmaspartehatte nach dem Impfstoffboom mit schlechten Standortbedingungen zu kämpfen undbüßte 3 Prozent ein.Mit rund 230 Milliarden Euro lag der Branchenumsatz 12 Prozent niedriger als imVorjahr. Besonders kräftig fiel der Rückgang im Inlandsgeschäft aus. DieVerkäufe sanken um 16 Prozent auf 86 Milliarden Euro. Der Auslandsumsatz lag mit144 Milliarden Euro 10 Prozent niedriger als im Vorjahr. Zum Umsatzrückganghaben auch rückläufige Chemikalienpreise beigetragen. Die Erzeugerpreise fürchemisch-pharmazeutische Produkte waren 2023 durchschnittlich rund 1 Prozent