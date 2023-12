Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.815 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.Am Freitag stünden insbesondere die zyklischen Branchen mit Schwerpunkt Automotive im Blickpunkt des Handelsgeschehens, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Investoren scheinen die Jagd nach aussichtsreichen Branchen für 2024 fortzusetzen und fokussieren sich entsprechend auf die Aktien von BMW, Mercedes-Benz Group und Volkswagen", fügte er hinzu. "Auf der Verliererseite finden sich viele defensive Unternehmen und klassische Konsumenten wider: Symrise gehört nach einer gesenkten Prognose und sinkenden Margen zu den größten Verlierern im Dax40 und belastet die gesamte Branche." Zudem trennten sich die Investoren von den Aktien der Fresenius SE, Henkel und Adidas.Auch das Dax-Schwergewicht SAP finde derzeit kaum Anklang bei den Marktteilnehmern. "Zur Mittagsauktion auf dem Xetra-Handelssystem wird es noch einmal spannend zugehen: Dann wird der Abrechnungskurs für die Terminkontrakte auf den Dax gefixed", sagte Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0961 US-Dollar (-0,28 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9124 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 76,88 US-Dollar, das waren 27 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.