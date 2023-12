Saudi-Arabien hat mit 79,01 Punkten einen historischen Fortschritt im UNCTAD Liner Shipping Connectivity Index für Q4 erzielt.

RIYADH, Saudi-Arabien, 15. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- In einer bedeutenden Entwicklung, die mit den Zielen der Nationalen Transport- und Logistikstrategie (NTLS) übereinstimmt, hat Saudi-Arabien seine Wettbewerbsfähigkeit und globale Position gefestigt. Die saudi-arabische Hafenbehörde (Mawani) hat im Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) der UNCTAD für das vierte Quartal 2023 mit 79,01 Punkten die höchste Verbesserung erzielt. Diese Leistung schließt sich an die jüngsten Rekorde an, darunter ein Ergebnis von 77,66 im dritten Quartal.

Mehrere Faktoren haben zu dieser Leistung beigetragen. 2023 wurden 28 neue Frachtdienste in Zusammenarbeit mit führenden Reedereien eingerichtet. Auch beim Containerumschlag hat das Königreich erhebliche Fortschritte gemacht und ist in der Rangliste der Lloyd's List One Hundred Ports von Platz 24 auf Platz 16 aufgestiegen. Darüber hinaus verbesserte sich Saudi-Arabien im Logistics Performance Index (LPI) der Weltbank um 17 Plätze und liegt nun auf Platz 38 von 160 Ländern.