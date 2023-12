Orban verknüpft Ukraine-Hilfen mit blockierten EU-Geldern

BUDAPEST/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban verknüpft die EU-Haushaltsverhandlungen inklusive neuer Ukraine-Hilfen mit der Auszahlung von eingefrorenen EU-Geldern für sein Land. "Die Tatsache, dass sie das Siebenjahreshaushaltsgesetz der Union ändern wollen, ist eine ausgezeichnete Chance für Ungarn, den Rest der zurückgehaltenen Mittel zu erhalten", sagte Orban am Freitag in Brüssel in einem Interview mit Ungarns staatlichem Fernsehen und Rundfunk. "Wir müssen nicht die Hälfte, nicht ein Viertel, sondern alles bekommen", sagte Orban. "Dieses Geld steht uns zu."

Wegen eines Vetos Ungarns konnten die anderen Staats- und Regierungschefs in der Nacht zum Freitag nicht wie geplant ein 50 Milliarden Euro schweres Finanzhilfen-Paket für die Ukraine beschließen.