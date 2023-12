Argentinischer Peso stürzt ab: Diese 3 Unternehmen könnten jetzt profitieren!

Der neue argentinische Präsident Javier Milei hat die Landeswährung Peso um 50 Prozent abgewertet, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Dieser Schritt hat die Kaufkraft der Argentinier stark reduziert, insbesondere in einem Land, in dem bereits 40 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze leben und die Inflation über 140 Prozent liegt. Trotzdem sehen Experten der Citigroup in der Abwertung des Pesos Chancen für Investoren. Sie identifizieren drei Unternehmen, die profitieren könnten: das Öl- und Gasunternehmen YPF sowie die Kreditinstitute Grupo Financiero Galicia und Banco Macro. YPF könnte von Preiserhöhungen beim Treibstoff und hohen Subventionen profitieren, während die Banken mittelfristig von einer Erholung der Wirtschaft profitieren könnten. Die Aktien dieser Unternehmen haben seit Mileis Wahl stark an Wert gewonnen. Analysten raten dazu, die Papiere von YPF und der Grupo Financiero zu halten und bei der Banco Macro aufzustocken.