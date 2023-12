Der US-Unternehmer Robert Kiyosaki ist bekannt für seine Skepsis gegenüber Aktien und Fiatwährungen und bevorzugt stattdessen Investitionen in Kryptowährungen, Edelmetalle und Öl. Er besitzt etwa 60 Bitcoins und befürwortet Investitionen in physische Vermögenswerte wie Gold und Silber, die er als Absicherung gegen Inflation sieht. Unternehmen wie Osisko Gold Royalties, die Edelmetall-Lizenzgebühren erwerben und verwalten, bieten eine alternative Investitionsmöglichkeit mit Dividendenrendite. Kiyosaki ist auch ein Befürworter von Immobilieninvestitionen und besitzt selbst 15.000 Häuser. Kleinanleger können durch börsennotierte REITs oder Fractional Ownership in Immobilien investieren. Seine dritte bevorzugte Anlageklasse ist Öl, wobei er direkte Investitionen in Ölquellen gegenüber Aktien von Ölgesellschaften bevorzugt. Für den durchschnittlichen Anleger ist jedoch der Kauf von Aktien eines Unternehmens wie Chevron eine realistischere Option.