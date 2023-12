Das Werk in Liyang von CATL wurde vom Weltwirtschaftsforum als Lighthouse-Fabrik ausgezeichnet

NINGDE, China, 15. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- CATL gab heute bekannt, dass sein Werk in Liyang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu vom Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF) als eines der 21 neuen Mitglieder des Global Lighthouse Network (GLN) ausgezeichnet wurde. Damit ist es nach dem CATL-Werk in Ningde und dem Werk in Yibin bereits das dritte Lighthouse-Werk in der Batterieindustrie.

„Um die steigende Nachfrage und die zunehmenden Arbeitskosten zu bewältigen und die Verpflichtung zur Kohlenstoffneutralität zu erfüllen, hat CATL in Liyang Big Data zur Simulation von Qualitätstests, additive Fertigung zur Verringerung der Umrüstzeiten, Computer Vision zur Qualitätsprüfung im Mikrometerbereich und Deep Learning zur Optimierung der Prozesssteuerung und des Energiemanagements eingesetzt", schrieb das Weltwirtschaftsforum in seiner Ankündigung der neuen Lighthouses am 14. Dezember. „Dies hat zu einer Produktionssteigerung von 320 %, einer Senkung der Herstellungskosten um 33 %, einer Senkung der normalisierten Emissionen um 47,4 % und einer Reduzierung der Qualitätsmängel um 99 % geführt. Die Messung von Defekten wurde von „pro Million" auf „pro Milliarde" erhöht."

Das GLN ist eine kollaborative Plattform, die zukunftsorientierte Hersteller an einen Tisch bringt, die eine Vorreiterrolle bei der Einführung von Technologien der Vierten Industriellen Revolution einnehmen. Kiva Allgood, Leiterin des Centre for Advanced Manufacturing and Supply Chains des WEF, sagte: „Die Lighthouses leisten Pionierarbeit und ebnen den Weg zu einer noch nie dagewesenen globalen Wirkung, indem sie Innovationen strategisch in ihrem weitreichenden Netzwerk verankern und so sowohl eine nachhaltige Zukunft als auch eine Ära des transformativen und dauerhaften Wandels gestalten."

Um der steigenden Marktnachfrage gerecht zu werden und einen Beitrag zu den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten, hat das Werk von CATL in Liyang Innovationen wie künstliche Intelligenz (KI), 3D-Druck und Big-Data-Analysen zur Steigerung der Produktivität und Nachhaltigkeit eingesetzt:

Schnellerer Prozess der Kapazitätsprüfung: Die Kapazitätsprüfung und der Kalibrierungsprozess gehören zu den Engpässen bei der Herstellung von Batteriezellen, machen einen Großteil der gesamten Herstellungszeit aus und sind für nahezu die Hälfte des Energieverbrauchs der gesamten Produktionslinie verantwortlich. Basierend auf der Big-Data-Modellierung der Vollzellenkapazität in Kombination mit einer genauen Analyse des Batteriemechanismus hat CATL ein intelligentes System zur Schätzung der Batteriekapazität entwickelt, das die Zeit für die Kapazitätsprüfung und den Energieverbrauch des Prozesses erheblich reduziert.

Schnellere Umrüstzeiten: Die dynamische Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterietechnologie stellt höhere Anforderungen an eine flexible Produktion. Durch Einsatz der traditionellen Bearbeitungsmethoden mit Werkzeugmaschinen dauert es üblicherweise mehrere Wochen, bis die Vorrichtungen ausgetauscht sind, wodurch es schwierig ist, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Mit Hilfe der virtuellen Simulation und additiver Fertigung ist CATL in der Lage, schnelle virtuelle Entwürfe zu erstellen, präzise virtuelle Verifizierungen durchzuführen und 3D-Drucke schnell zu bearbeiten, sodass die durchschnittliche Fertigungszeit drastisch verkürzt werden konnte.

Umfassendes Betriebs- und Wartungssystem: Hochwertige Batterieprodukte erfordern bei der Herstellung eine hohe Konsistenz. Durch den Einsatz des Industrial Internet of Things (IIoT), Edge Computing und Big Data hat CATL ein effizientes System für den Betrieb und die Wartung von Anlagen über mehrere Ebenen hinweg für den Einsatz in großen Anlagen entwickelt. Es bietet die Möglichkeit der Online-Überwachung und des Zustandsmanagements sowie der vorausschauenden Wartung, um die Wartungspläne zu optimieren und die Ausfallrate der Geräte und die Wartungskosten zu senken.

Präzisere Qualitätskontrolle: CATL hat, mit Hilfe von hochpräzisen 3D-Kameras, KI und Edge Computing, ein Modell für die Qualitätsprüfung entwickelt, das die Fehlererkennung verbessert und die Anzahl der nicht erkannten Fehler auf ein sehr niedriges Niveau senkt. Dadurch konnten 100 % der Fehler beim Schweißen der Dichtungsstifte erkannt und die Erkennung von Heliumleckagen eliminiert werden, wodurch die Fehlerquote von DPPM- auf DPPB-Niveau verbessert wurde.

Optimiertes nachhaltiges Energiemanagement: Um die Schwierigkeiten bei der Kontrolle des Energieverbrauchs und der Verschwendung von Energie durch manuelle Regelung in den Griff zu bekommen, hat CATL ein multifaktorielles Umwelt-Tuning-Modell entwickelt, das eine intelligente Steuerung der Energieparameter im gesamten Werk ermöglicht. Durch eine große Anzahl von Sensoren, die über die gesamte Anlage verteilt sind, lassen sich nahezu alle Geräte der Anlage auf intelligente Weise überwachen. Auf Basis der umfangreichen und fortschrittlichen Prozesssteuerungs-Technologie (Advanced Process Controller, APC) können die Anlagenparameter in Echtzeit analysiert und angepasst werden, wodurch die Energieeffizienz der Anlage erheblich verbessert wird. Durch die Anwendung eines fortschrittlichen Berechnungsmodells für Kohlenstoffemissionen kann CATL die Kohlenstoffemissionen jeder einzelnen Produktionslinie außerdem in Echtzeit überwachen und Projekte zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen nachverfolgen, was eine zuverlässige Entscheidungshilfe für die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen des Werks schafft.

Unter den 153 GLN-Mitgliedern aus dem produzierenden Gewerbe gibt es drei Lighthouse-Fabriken in der Batterieindustrie, allesamt von CATL. CATL wird seine Erfahrungen mit der Lighthouse-Fabrik auch in Zukunft in allen seinen 13 Werken weltweit einbringen und so seine innovative Technologie mehr Menschen zugänglich machen und einen größeren Beitrag zur weltweiten nachhaltigen Entwicklung leisten.