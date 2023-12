STOCKHOLM (dpa-AFX) - Eine schwache Nachfrage in vielen Ländern und der Rückzug aus Russland machen dem Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) weiter zu schaffen. Während der spanische Konkurrent Inditex mit seiner Modekette Zara diese Woche erneut kräftige Umsatzzuwächse meldete, wuchs der Erlös von H&M im vierten Geschäftsquartal nur dank der schwachen schwedischen Währung. Jetzt muss das Unternehmen seine Lagerbestände möglicherweise mit höheren Rabatten losschlagen. An der Börse wurden die Geschäftszahlen nach anfänglicher Irritation jedoch positiv aufgenommen.

Die H&M-Aktie in Stockholm verlor am Freitag zunächst rund ein Prozent und drehte etwas später dann in die Gewinnzone. Um die Mittagszeit lag sie mit 1,4 Prozent im Plus bei 179,14 Kronen. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier damit rund 60 Prozent gewonnen. Von Kursen über 350 Kronen wie im Jahr 2015 ist es aber nach wie vor weit entfernt.