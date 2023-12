Investoren, die ihr Geld in kurzfristige Staatsanleihen oder Inhaberpapiere gesteckt haben, könnten laut Gargi Chaudhuri, Leiterin der Anlagestrategie bei BlackRock iShares Americas, nun den richtigen Zeitpunkt für einen Wechsel sehen. Trotz der voraussichtlichen Zinssenkung der US-Notenbank im nächsten Jahr, könnten die besten Renditen für kurzfristige Cash-Anlagen bereits vorbei sein. Chaudhuri empfiehlt, aus Bargeld auszusteigen und in Aktien und Anleihen zu investieren, insbesondere in den Rentenmärkten. Callie Cox, US-Anlageanalystin bei eToro, stimmt zu und erwartet Abflüsse aus Barmitteln in Aktien und Anleihen, was gut für die Wirtschaft und Risikoanlagen sein könnte. Historisch gesehen haben sich Aktienanlagen in Zinspausen besser entwickelt als andere Investments. Die Dauer der "Pause" der Fed und der Beginn der Zinssenkungen könnten jedoch die Anlageentscheidungen beeinflussen, einschließlich des idealen Zeitfensters für Anleger, um von Bargeld in andere Vermögenswerte umzuschichten.