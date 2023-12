Stopp von KfW-Förderkrediten Den Deckel zumachen ist keine Lösung

Hamburg (ots) - Kommentar von Tomas Peeters, Vorstandsvorsitzender der Baufi24

Baufinanzierungs AG und CEO der Bilthouse-Gruppe, zum Stopp des KfW-Programms

"Klimaneutraler Neubau":



"Dass die Politik Prioritäten verdreht, kommt schon manchmal vor. Doch in diesem

Fall muss man den Kopf schütteln. Da streicht das Bundesbauministerium völlig

unerwartet und mit sofortiger Wirkung das beliebte KfW-Förderprogramm

"Klimaneutraler Neubau". Und noch am gleichen Tag verkündet das Ministerium,

dass man sich an der Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit beteiligen

wolle. Als Beispiele werden Maßnahmen zur Umgestaltung von öffentlichen Plätzen

in "Oasen der Begegnung" genannt. Nichts gegen solche Projekte. Aber sollte es

für ein Bau- und Wohnministerium nicht oberste Priorität haben, möglichst viele

Menschen in die eigene Wohnung zu bringen?