SCHWEDT (dpa-AFX) - Viel ist in der Schwebe für die PCK-Raffinerie Schwedt, eine der wichtigsten Industrieanlagen im Nordosten der Republik. Die Russland-Sanktionen haben die früher mit russischem Öl versorgte Anlage getroffen. Das Unternehmen ist größtenteils unter Kontrolle des Bundes, und es ist unklar, wie es damit weiter geht. Ganz zu schweigen von der ferneren, grüneren Zukunft. Aber in einem Punkt gibt es nun eine Entscheidung: Der Energieriese Shell will als Anteilseigner raus und hat die britische Prax-Gruppe als Käufer gewonnen. Diese soll 37,5 Prozent der Raffinerie übernehmen.

Die Geschäftsführung von PCK, der Bund und das Land Brandenburg werteten das am Freitag als Signal der Stabilität für ein Unternehmen, an dem nicht nur Tausende Arbeitsplätze in Ostdeutschland hängen, sondern auch die Versorgung des Nordostens mit Benzin, Diesel und Kerosin. Für Verbraucher soll sich nach dpa-Informationen mit dem Deal nichts ändern - die Belieferung des PCK mit Rohöl und der Vertrieb von Sprit in der Region sollten laufen wie bisher, hieß es. Trotzdem gibt es auch deutliche Kritik.