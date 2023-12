(Tippfehler beseitigt)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie erwartet nach einem Krisenjahr keine rasche Erholung 2024. Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Erwartungen für die kommenden Monate seien negativ, erklärte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Freitag in Frankfurt. Die Hoffnungen auf eine Belebung der Konjunktur habe sich nicht erfüllt, sagte VCI-Präsident Markus Steilemann. "Wir befinden uns mitten in einem tiefen, langen Tal. Und noch ist unklar, wie lange wir es durchschreiten müssen."

Steilemann warnte vor dem weiteren Abschalten von Chemieanlagen in Deutschland und verstärkten Investitionen im Ausland. Energie sei weiter zu teuer und mit der Haushaltskrise drohten nun noch höhere Stromkosten, da Bundeszuschüsse für die Netzentgelte entfallen sollen. Ohnehin seien Strompreise für Großkunden hierzulande fast viermal so hoch wie in den USA und knapp doppelt so hoch wie in Frankreich.