Bundestag stimmt für Erhöhung staatlicher Finanzmittel für Parteien

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat mit breiter Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, das eine Erhöhung der staatlichen Zuwendungen an die Parteien vorsieht. 541 Abgeordnete votierten am Freitag nach Angaben von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki dafür. 69 Parlamentarier waren demnach dagegen, zwei Abgeordnete enthielten sich. Einzig die AfD stellte sich in der abschließenden Debatte gegen die Reform des Parteiengesetzes.

Der Bundestag hatte 2018 mit den Stimmen der damaligen Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD beschlossen, die jährliche Obergrenze für die staatliche Teilfinanzierung der Parteien um 25 Millionen Euro auf 190 Millionen Euro zu erhöhen. Union und SPD begründeten dies seinerzeit recht pauschal mit höheren Ausgaben durch die Digitalisierung. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die Erhöhung im vergangenen Januar dann für verfassungswidrig. Die Richter erkannten zwar grundsätzlich an, dass es einen Mehrbedarf der Parteien gebe. Sie monierten aber, dass die Höhe der Anhebung nicht ausreichend begründet worden sei.