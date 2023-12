Volkswagen (VW) hinkt in der Elektroauto-Produktion hinter Tesla und dem chinesischen Hersteller BYD her. 2021 verkaufte VW weniger als die Hälfte von Teslas 1,31 Millionen Elektrofahrzeugen. VW droht zudem, seine Führungsposition auf dem chinesischen Markt an BYD zu verlieren. Das Datenanalyseunternehmen GlobalData prognostiziert für VW einen Rückgang der Verkaufszahlen um sieben Prozent, während der Elektroauto-Absatz 2023 um mehr als ein Viertel wachsen soll. VWs Aktienkurs ist 2022 bereits um 14 Prozent gefallen, nachdem das Unternehmen seine ehrgeizigen Pläne für den Bau von sechs Batterie-Gigafabriken in Europa und den Verkauf von mehr als zwei Millionen Elektroautos pro Jahr bis 2025 nicht erfüllen konnte. VW kämpft zudem mit einer Technologielücke, insbesondere bei der Software, und versucht, diese durch Partnerschaften mit lokalen Automobilherstellern in China zu schließen. Trotz der Schwierigkeiten glauben Analysten, dass VW ein Comeback schaffen wird und bis 2030 zum weltweit größten Elektroauto-Hersteller aufsteigen könnte.