NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am letzten Handelstag der Woche dürfte sich der US-Leitindex Dow Jones Industrial zu einem Rekordhoch aufschwingen. Rund eine Stunde vor der Startglocke taxierte der Broker IG den Dow 0,2 Prozent höher auf 37 324 Punkte. Es wäre der dritte Tag in Folge mit einer neuen Bestmarke des Dow.

Die Bank HSBC spricht angesichts des Anstiegs des Dow um fast 5000 Punkte seit Ende Oktober von einer "fulminanten Rally". Aus charttechnischer Sicht sei das Rekordhoch vom Vortag "eines der besten Signale überhaupt". Die Analysten sehen nun weiteres Aufwärtspotenzial bis auf rund 40 000 Zähler.