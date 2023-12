Shanghai Electric präsentiert innovative grüne Energielösungen bei der Eröffnungszeremonie des China Corner auf der COP28 zur Förderung der globalen nachhaltigen Entwicklung

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) nahm an

der Eröffnungszeremonie der China Corner auf der 28. Konferenz der

Vertragsparteien des UN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen (COP28) teil,

die vom 30. November bis 12. Dezember 2023 in Dubai, Vereinigte Arabische

Emirate, stattfand. Die Nebenveranstaltung "Ecological Civilization and

Beautiful China Practice", die auf der Konferenz stattfand, präsentierte der

Welt die Führungsrolle des Unternehmens in der globalen Klimapolitik und

Nachhaltigkeit.



Qiu Minghua, stellvertretender Generaldirektor der Shanghai Electric Power Plant

Engineering Company, sagte auf der Veranstaltung: "In diesem entscheidenden

Moment für die globale Klimapolitik bietet Shanghai Electric weiterhin

innovative grüne Lösungen für mehr Energieunternehmen und Industrieunternehmen

an. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, eine für beide Seiten vorteilhafte

Zusammenarbeit mit unseren Partnern zu erreichen, damit wir alle gemeinsam eine

neue grüne Zukunft der nachhaltigen Entwicklung erleben können."