ArisGlobal bringt LifeSphere NavaX auf den Markt - die nächste Generation der kognitiven Rechnereinheit zur Beschleunigung der Digitalisierung von Forschung und Entwicklung im Bereich Life Sciences

BOSTON, 15. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, ein Marktführer im Bereich der Life-Sciences-Technologie und Schöpfer von LifeSphere, hat heute LifeSphere NavaX, auf den Markt gebracht, eine hochmoderne kognitive Rechnereinheit zur Beschleunigung der IT-Digitalisierung in Forschung und Entwicklung durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Large Language Models (LLM) und generative KI (Gen AI).

LifeSphere ist die führende F&E-Compliance-Plattform der Branche. 2018 führte das Unternehmen LifeSphere MultiVigilance (LSMV), ein, eine Plattform für die Erfassung von Einzelfall-Sicherheitsberichten (ICSR). LSMV wurde von LifeSphere Nava (v1) angetrieben - bei der Einführung bot LifeSphere Nava die neuesten Technologien für robotergestützte Prozessautomatisierung und kognitives Rechnen, einschließlich natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) und maschinellem Lernen (ML), um Pharmakovigilanz-Aktivitäten (PV) zu verändern.

Heute umfasst LifeSphere NavaX Technologien der nächsten Generation, die umfassende Effizienzsteigerungen in den gesamten PV- und Regulierungsprozessen ermöglichen werden. Unternehmen, die LifeSphere NavaX einsetzen, profitieren von den neuesten Entwicklungen von ArisGlobal, darunter:

Proaktive Signaldetektion (unter Verwendung von Real-World-Daten),

Generative KI (Gen AI), und

Merkmale und Funktionen von Large Language Models (LLM)

In einer für die Gartner 2024 CIO Agenda durchgeführten Umfrage hat die Hälfte (49 %) aller Life Sciences-Unternehmen den Wunsch geäußert, generative KI in den nächsten 12 Monaten einzusetzen, wobei 15 % auf einen Einsatz innerhalb von 12-24 Monaten hinweisen; nur 8 % haben die Technologie bereits eingesetzt. Das wachsende Interesse an intelligenter Prozessautomatisierung spiegelt den steigenden Druck auf Life-Sciences-Unternehmen und ihre PV- und Zulassungsprozesse wider, flexibler und effizienter zu sein, die höchsten Standards der Patientensicherheit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Qualität und Compliance zu verbessern.