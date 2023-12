Fördererhöhung abgesagt - Kurs in der Bau- und Sanierungspolitik stimmt nicht (FOTO)

Berlin (ots) - In den laufenden Verhandlungen zum Haushalt 2024 zeichnet sich

deutlich ab, dass die Bundesregierung die angekündigte Fördererhöhung für

energetische Sanierungsmaßnahmen auf 30% zurückziehen wird. Die Repräsentanz

Transparente Gebäudehülle, die die Branchen Glas, Fenster, Fassade,

Sonnenschutzbund Automation vertritt, kann dafür wenig Verständnis aufbringen.

Thomas Drinkuth, Leiter des Hauptstadtbüros, kommentiert: "Die Fördererhöhung

sollte - zusammen mit der Sonderabschreibung für Wohnungsneubauten - das

Herzstück des vom Kanzler im September verkündeten Unterstützungspaketes für die

Bauwirtschaft bilden. Drei Monate später hat sich an der Bau- und

Sanierungskrise nichts zum Positiven verändert - aber die Bundesregierung zieht

die wichtigste Unterstützung zurück. Das ist ein Tiefschlag für alle betroffenen

Branchen."



Nicht zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode hat die Bundesregierung in der

Gebäudeenergiepolitik umgesteuert und damit die Rahmenbedingungen für Neubau und

Sanierung weiter verschlechtert. Der mehrfache abrupte Stopp der Neubauförderung

und die Kehrtwende bei der Novelle der EU-Gebäuderichtlinie, die von der

Bundesregierung erst unterstützt und später abgeschwächt wurde, sind nur zwei

Beispiele. "Der Gebäudesektor ist auf Grund der langen Planungszeiträume und der

hohen Investitionen wie kein anderer auf verlässliche politische

Rahmenbedingungen angewiesen. Wenn man eine Förderung ankündigt, muss sie auch

kommen. Langes Hin und Her ist Gift für den Markt - vor allem wenn am Ende immer

eine Enttäuschung steht. So eine Politik wird der wirtschaftlichen Bedeutung der

Baubranchen nicht gerecht", kritisiert Drinkuth.