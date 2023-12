JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen belassen. Analystin Georgina Johanan passte ihr Bewertungsmodell für den Modekonzern an dessen aktuelle Geschäftszahlen an. Der währungsbereinigte Umsatz der Schweden sei im Rahmen der Erwartungen gesunken, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 11:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2023 / 11:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 15,81EUR gehandelt.