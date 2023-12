Der Aktienkurs des Elektroautoherstellers Rivian ist am Donnerstag um 14 Prozent gestiegen, nachdem das Unternehmen einen Großauftrag von AT&T für Lieferfahrzeuge bekannt gegeben hat. Dies ist die erste große Ankündigung dieser Art, seit Rivian seinen Exklusivvertrag mit Amazon beendet hat. AT&T hat sich bereit erklärt, Rivians elektrische Lieferwagen und andere Elektrofahrzeuge für seine Flotte zu kaufen und wird zudem exklusiver Anbieter von Konnektivität für alle Rivian-Fahrzeuge in den USA und Kanada sein. Diese Vereinbarung ermöglicht auch Over-the-Air-Software-Updates von Rivian. Die Aktien von Rivian haben in diesem Jahr um 20 Prozent zugelegt, während der S&P-500-Index um rund 23 Prozent gestiegen ist. Die Aussichten für Rivian werden weiterhin positiv eingeschätzt, mit einem mittleren Kursziel von 26,19 US-Dollar, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von knapp 17 Prozent impliziert.