Dividenden-Aktien mit Rabatt – Dezember 2023

Wegen der steigenden Zinsen brachen die Kurse vieler Dividenden-Aktien stark ein. Dadurch ergaben sich attraktive Kaufgelegenheiten, auf die wir in den letzten Monaten immer wieder hinwiesen. Nun dreht sich der Wind und werden die Früchte anti-zyklischen Investierens in qualitativ hochwertige Dividenden-Aktien eingefahren. Insbesondere REITs haben in den letzten Wochen stark zugelegt. So hat unser Favorit des Monats Oktober Alexandria Real Estate seit unserer Analyse am 19. Oktober um satte 26% zugelegt.

