DAX40-Kompetenz-Check Methoden und Soft Skills unter ferner liefen? (FOTO)

- Berlin Innovation Agency (BIA) untersucht die Kompetenzangaben von rund 1,49

Millionen DAX40-Mitarbeiter:innen auf LinkedIn

- Methoden Skills stellen ein Viertel aller genannten Fähigkeiten dar, Soft

Skills circa ein Fünftel

- Projektmanagement und Leadership unter den Methoden und Soft Skills am

Transformation sowie stete Innovation sind essenziell für das Überleben von

Unternehmen. Soft Skills wiederum sind essenziell, um Mitarbeitende auf diese

Reise mitzunehmen und Methoden Skills unabdingbar, um Transformationen

erfolgreich umzusetzen. In der deutschen Wirtschaft gibt es aktuell dringenden

Bedarf, große Veränderungen zu durchlaufen, um Schritt mit der internationalen

Gemeinschaft halten zu können. Das hat sich die Berlin Innovation Agency

(https://berlin-innovation-agency.com/) (BIA) als Transformationsagentur zum

Anlass genommen, eine Analyse des Vorhandenseins entsprechend notwendiger Soft

und Methoden Skills in deutschen Top-Unternehmen durchzuführen. Dafür hat die

Agentur fast 1,5 Millionen LinkedIn-Profile von DAX40-Mitarbeitenden auf ihre

Kompetenzen und Kenntnisse hin überprüft.