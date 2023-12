Neues Assistenzsystem macht den 3D-Betondruck noch effizienter und nutzerfreundlicher

Weißenhorn (ots) - PERI 3D Construction führt mit 3D MATCONTROL ein neues

Assistenzsystem in den Markt ein, das die Arbeit auf 3D-Druckbaustellen

erheblich erleichtert und weiter automatisiert. Beim 3D-Betondruck müssen die

Eigenschaften der verwendeten Baustoffe auf die äußeren Einflüsse abgestimmt

sein, um perfekte Ergebnisse zu erzielen. Das ist in kontrollierbaren Umgebungen

wie einer geschlossenen Halle keine Herausforderung. Das volle Potential für die

Baubranche entfaltet die 3D-Betondrucktechnologie nach Ansicht von PERI 3D

Construction allerdings erst beim Einsatz direkt auf der Baustelle. Und hier

sind Bedingungen wie die Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Niederschläge kaum

kontrollierbar. Deshalb müssen die Einstellungen während des Druckprozesses

regelmäßig nachjustiert werden.



Genau hier setzt die neu entwickelte Lösung 3D MATCONTROL an. Das System

erweitert den 3D-Drucker um eine Vielzahl an Sensoren, die kontinuierlich

verschiedene Werte zur Beschaffenheit des Materials sowie zu den

Umgebungskonditionen auf der Baustelle überprüfen. Diese Werte werden auf einem

digitalen Dashboard ausgegeben und können über ein Tablet oder auch am

Smartphone angezeigt werden. Durch die Cloudanbindung kann rund um die Uhr auf

die Daten zugegriffen werden - auch die Speicherung für die Baudokumentation

lässt sich vollautomatisch über das System bewerkstelligen.