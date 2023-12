Die Investmentbank Jefferies hat Bedenken hinsichtlich der Attraktivität des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk für Anleger. Sie vermutet, dass die Stimmung sich im kommenden Jahr ändern könnte, vor allem aufgrund der Einführung des Anti-Adipositas-Medikaments des Konkurrenten Eli Lilly und des langsamer als erwarteten Lieferanstiegs von Novo Nordisks Medikament Wegovy. Jefferies sieht Novo Nordisk als einen der "Underperformer des Jahres 2024" und hat ein Kursziel von 430 dänischen Kronen für den Arzneimittelhersteller festgelegt, was einem Abwärtsrisiko von über 35 Prozent entspricht. Die Bank of America und Citi sind jedoch positiver eingestellt und geben Kursziele von 875 bzw. 815 dänischen Kronen an. Sie gehen davon aus, dass Novo Nordisk weiterhin ein hohes Wachstum und hohe Renditen bieten wird. Derzeit nehmen etwa 500.000 Menschen in den USA das Medikament Wegovy ein und das Unternehmen könnte von einer adressierbaren Patientenpopulation von mehr als 100 Millionen in den USA und 700 Millionen weltweit profitieren.