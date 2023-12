NORMA erhöht das Gehalt für Auszubildende und duale Studierende zum Start ins Jahr 2024 - ca. 30 % über Tarif / Top-Bezahlung für Top-Ausbildung (FOTO)

Nürnberg (ots) - Nachwuchsförderung steht bei NORMA hoch im Kurs. Daher setzt

der Nürnberger Lebensmittel-Händler zum Jahreswechsel einen drauf und erhöht die

Gehälter für Auszubildende und duale Studierende noch einmal deutlich. Ab 2024

erhalten Azubis im ersten Lehrjahr 1.150 Euro, im zweiten Lehrjahr 1.250 Euro

und im dritten Lehrjahr sogar 1.450 Euro pro Monat. So liegt die Bezahlung

bundesweit im Durchschnitt etwa 30 Prozent über den tariflich festgeschriebenen

Ausbildungsvergütungen. Doch damit nicht genug! Auch bei den dualen Studentinnen

und Studenten steigt der Lohn: Sie bekommen künftig 1.550 Euro im ersten, 1.650

Euro im zweiten und 1.850 Euro im dritten Jahr. Schon vor dieser neuen Erhöhung

stand fest, dass NORMA besonders viel in seine jungen Talente investiert, um

ihnen einen guten Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Neben den

überdurchschnittlichen Gehältern gilt das auch für die Top-Qualität der

Ausbildung.



Azubi-Gehälter liegen deutlich über den bundesweiten Tarifen





NORMA-Azubis erhalten ab dem 01.01.2024 im ersten Lehrjahr 1.150 Euro. Bislanglag das Gehalt bei 1.100 Euro monatlich. Jetzt gibt's pro Jahr also 600 Euromehr Brutto. Auch im zweiten (1.250 Euro, statt bisher 1.200 Euro) und imdritten Lehrjahr (1.450 Euro, statt bisher 1.400 Euro) klingelt die Kasse beimNORMA-Nachwuchs.Duale Studierende bekommen mehr GehaltAuch die Entgelte der dualen Studierenden bei NORMA werden zum Jahreswechselerhöht. Die Bacheloranwärter bekommen im ersten Lehrjahr dann 1.550 Euro (zuvor1.500 Euro) und im zweiten 1.650 Euro (zuvor 1.600 Euro). Studierende im drittenStudienjahr können sich auf satte 1.850 Euro (zuvor 1.800 Euro) freuen.Mit der Erhöhung der Ausbildungsgehälter verstärkt das Nürnberger Unternehmenden ohnehin hohen Stellenwert der Nachwuchskräfte nochmal deutlich. Auch dieTatsache, dass die Azubi-Vergütung bei NORMA bundesweit über den gesetzlichenTarifen liegt, beweist, wie stark der fränkische Discounter auf die jungenTalente zählt. Nach der Ausbildung sind die Nachwuchskräfte bei NORMA gutaufgehoben und können sich dank flacher Hierarchien und großartigerKarrierechancen individuell entfalten.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.