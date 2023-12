ISTANBUL/TOULOUSE (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Turkish Airlines kauft wie angekündigt im großen Stil bei Airbus ein. Die Staatsfluglinie der Türkei bestellt beim weltgrößten Flugzeughersteller 230 Passagier- und Frachtjets aus den Modellreihen A321neo und A350, wie sie am Freitag an der Börse in Istanbul bekannt gab. Darunter sind 150 Mittelstreckenjets vom Typ A321neo, 60 Langstreckenjets vom Typ A350-900, 15 von der größten Variante A350-1000 und 5 Exemplare des neuen A350-Frachters. Außerdem sicherte sich Turkish Airlines Optionen auf 125 weitere Airbus-Flugzeuge, sodass der Deal insgesamt 355 Maschinen umfasst.

Beide Seiten hatten schon auf der Dubai Airshow im November bestätigt, dass sie über eine sehr große Bestellung verhandeln. Turkish Airlines hatte sogar schon die Zahl von 355 Jets genannt. Airbus berichtete am Freitag nur von 220 georderten Maschinen - weil die Fluggesellschaft eine Bestellung über 10 A350-900 schon im September bekannt gegeben hatte.

Jedenfalls kann Turkish Airlines im Zuge des Deals nach eigenen Angaben weitaus mehr Flugzeuge erhalten. Die Kaufoptionen umfassen demnach weitere 20 Passagierjets vom Typ A350-900, 5 A350-Frachter und 100 A321neo. Airbus äußerte sich wie inzwischen üblich nicht zu den Optionen./stw/men

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 139,9EUR gehandelt.