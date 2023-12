Illegale Aktiendeals - Milliarden-Steuernachzahlungen für Banken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Banken müssen Steuern in Milliardenhöhe wegen illegaler Aktiengeschäfte nachzahlen. Das zeigt ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums an den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, über das der "Bayerische Rundfunk" am Freitag berichtete. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Demnach hat die Finanzaufsicht Bafin in den vergangenen Jahren mehrfach bei Banken abgefragt, welche Folgen die Beteiligung an Cum-Cum-Geschäften für die Geldhäuser haben könnten. Wissen wollten die Aufseher, in welcher Höhe Steuernachzahlungen drohen und ob Banken Rückstellungen gebildet haben. Die Bafin erklärte am Freitag, dass an der Abfrage rund 1500 deutsche Banken und ausgewählte Wertpapierinstitute teilnahmen. Die Auswertung habe ergeben, "dass keine Insolvenzgefahr bei betroffenen Instituten besteht".