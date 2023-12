Shamal Holding übernimmt die volle Kontrolle über SUSHISAMBA

Als Teil der neuen Struktur und nachdem die Shamal Holding bereits seit 2014 50 % der Anteile an SUSHISAMBA hält, übernimmt sie nun die volle Kontrollmehrheit an der Marke und ihren Geschäftstätigkeiten an allen internationalen Standorten.

Nach der Eröffnung seines ersten Restaurants in New York im Jahr 1999 hat sich SUSHISAMBA mit seiner einzigartigen Mischung aus japanischer, brasilianischer und peruanischer Kultur und Küche zu einer der weltweit gefragtesten Restaurant- und Unterhaltungsketten und zu einer führenden Restaurantgruppe entwickelt.

Das SUSHISAMBA, das als Trendsetter im Gastgewerbe überall auf der Welt auf dem Vormarsch ist, verfügt über zwei Londoner Restaurants mit atemberaubendem Blick auf die Stadt sowie über spektakuläre Standorte in Doha, Edinburgh, Las Vegas und Dubai. Die Marke eröffnete 2021 ihre Türen in Dubai und wurde innerhalb eines Jahres von den Fact Dining Awards Dubai zum beliebtesten Fusion-Restaurant ernannt. Direkt auf der berühmten Palm Jumeirah gelegen, bietet das SUSHISAMBA Dubai vom 51. Stock des St. Regis Dubai einen atemberaubenden Blick auf die Skyline der Stadt und den Arabischen Golf. Das Restaurant wurde auch in die engere Wahl für das beste Fusion-Restaurant 2023 aufgenommen.