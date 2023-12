Seite 2 ► Seite 1 von 3

Schorndorf (ots) - Mit der Zeit gehen oder an veralteten Methoden festhalten,das ist hier die Frage: Von diversen Vorurteilen und ihrer allgemeinenUnentschlossenheit getrieben, treten der so wichtigen Mitarbeitergewinnung überSocial Media noch immer etliche Industriebetriebe skeptisch gegenüber - dabeiist sie, sofern richtig umgesetzt, die weitaus zuverlässigste Methode, um dasÜberleben des eigenen Unternehmens dauerhaft zu sichern. Genau das stellen auchdie beiden Recruiting-Experten David Hock und Luan Freundl täglich unter Beweis,indem sie ihren Kunden konstant und planbar mehr qualifizierte Bewerbungen vonFachkräften verschaffen. Warum die branchenübergreifend verbreitete Kritik ansolch modernen Methoden unberechtigt ist und wie sie sich wirklich effektivnutzen lassen, erfahren Sie hier.Die Integration von Social Media Recruiting wird Industriebetrieben weiterhinals ein vielversprechender Ansatz präsentiert - meist von entsprechendenAgenturen, die sie im Bereich der Mitarbeitergewinnung unterstützen wollen.Nicht selten setzen Unternehmen hierbei jedoch auf Anbieter, die bestenfallsüber oberflächliche Branchenkenntnisse verfügen und zu generische Lösungenbereitstellen. Folglich bleiben auch die wahren Bedürfnisse und Wünschepotenzieller Kandidaten unberücksichtigt, wodurch sich nur wenige, größtenteilsunqualifizierte Bewerber melden. Darüber hinaus versuchen sich einige Betriebeauch in Eigenregie am Social Media Recruiting und stellen etwa einzelneMitarbeiter ohne Praxiserfahrung darauf ab: Misserfolg vorprogrammiert. ErsteBerührungspunkte damit hatten also bereits die meisten Unternehmen, ihrVertrauen in derartige Herangehensweisen haben sie jedoch mehrheitlich verloren."Die allgemeine Skepsis vieler Industriebetriebe ist zwar durchausnachvollziehbar - angebracht oder gar berechtigt ist sie deshalb aberkeineswegs. Denn sollten sich die Unternehmen weiterhin vor zeitgemäßen Methodenscheuen, werden sie nicht nur mit zu vielen offenen Stellen zu kämpfen haben,sondern schlimmstenfalls endgültig den Anschluss an die Konkurrenz verlieren",warnt David Hock, Geschäftsführer der Mehrbewerbungen.de GmbH."Und selbst wenn sie bereits vergeblich versucht haben, ihre vakanten Stellenmithilfe von Social Media qualitativ zu besetzen, sollten sie längst nicht dasHandtuch werfen. Denn auf Basis bewährter Strategien lassen sich nicht nurkurzfristig neue Mitarbeiter gewinnen - vielmehr machen Industriebetriebe damitdauerhaft als gefragter, erstklassiger Arbeitgeber auf sich aufmerksam und lösendamit schon heute ihre künftigen Personalprobleme", fügt sein GeschäftspartnerLuan Freundl hinzu. Die beiden Recruiting-Experten setzen hierbei auf ein