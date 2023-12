BRÜSSEL (dpa-AFX) - Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält im EU-Haushaltsstreit mit Ungarn einen Ausweg ohne Zustimmung aus Budapest für möglich. Man arbeite hart an einer Lösung, der alle EU-Staaten zustimmen können. "Aber ich denke, dass es jetzt auch notwendig ist, an möglichen Alternativen zu arbeiten", sagte von der Leyen am Freitag nach einem EU-Gipfel in Brüssel. "Wir werden eine funktionierende Lösung haben."

Von den 27 EU-Staaten seien 26 bereit, zusätzliches Geld zur Verfügung zu stellen, betonte von der Leyen. Nur Ungarn sei nicht an Bord.