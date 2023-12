DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Klöckner & Co von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 6,20 auf 8,80 Euro angehoben. Analyst Dirk Schlamp begründete das neue Anlageurteil in einer am Freitag vorliegenden Studie mit nachlassendem Konjunkturpessimismus, erholten Stahlpreisen in den USA und einer sich abzeichnenden Stabilisierung der Preise in der EU. Für die Aktie sprächen zudem die niedrige Bewertung und die zuletzt wieder positiven Gewinnrevisionen./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 15:07 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2023 / 15:30 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

