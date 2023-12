BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat die libanesischen Hisbollah-Milizen und Israel dazu aufgerufen, eine Eskalation und einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. "Es braucht äußerste militärische Zurückhaltung und Deeskalation von allen Seiten. Alle müssen den Raum schaffen für eine wirksame Umsetzung von Resolution 1701", forderte die Grünen-Politikerin am Freitag bei einem Besuch des geschäftsführenden libanesischen Außenministers Abdallah Bou Habib in Berlin. "Die Lage an der Grenze zwischen Libanon und Israel ist ein brandgefährliches Pulverfass."

Zudem müsse die Behinderung der UN-Mission Unifil durch die Hisbollah aufhören, verlangte Baerbock. Unifil müsse ebenso wie die libanesische Armee Zugang zum gesamten Grenzgebiet entlang der Blauen Linie bekommen. Deutschland engagiert sich seit Jahren in der UN-Mission, derzeit mit mehr als 200 Soldatinnen und Soldaten. Habib sagte, eine Umsetzung der Resolution sei im Interesse der Menschen auf beiden Seiten der israelisch-libanesischen Grenze.