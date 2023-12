LOS ANGELES, 15. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Netmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber hochwertiger Videospiele, gibt den Start des zweiten geschlossenen Beta-Tests (CBT) für PARAGON bekannt: THE OVERPRIME für PlayStation 5. Die CBT beginnt heute und läuft bis zum 8. Januar in den Vereinigten Staaten, Europa und Russland. Interessierte Spieler können sich für die Beta auf der Website PARAGON: THE OVERPRIME anmelden und Zugang erhalten.

Die Teilnahme an diesem geschlossenen Beta-Test belohnt Spieler mit Grux' spezieller Winter-Skin „Red Nosed", die in das Live-Spiel übertragen wird, speziellen Emotes sowie 100 Kima. In der zweiten Woche des CBTs werden fünf der Winter-Skins 2022 an die Teilnehmer vergeben. Weitere Belohnungen sind zur Feier des neuen Jahres geplant.

Zur Feier des einjährigen Bestehens des Early Access erhält jeder Spieler, auch der PC-Spieler, die spezielle Winter-Skin „Red Nosed" von Grux. Um das Jahresende zu feiern, wird die Agnis des Lichts mit einem Winterthema geschmückt, und es werden auch fünf Feiertagsskins hinzugefügt.

PARAGON: THE OVERPRIME ist ein teambasiertes TPS-Action-MOBA, das jeder kostenlos auf dem PC spielen kann und über die PlayStation 5 erhältlich sein wird! Die Spieler spielen im 5v5-Modus und arbeiten mit ihren Teamkollegen zusammen, um das Prime-Schlachtfeld zu erobern. Das Spiel zelebriert strategische Aktionen und rasante Kämpfe zwischen zwei Teams, die darauf abzielen, die gegnerischen Territorien zu eliminieren. Die Spieler können einen der vielen mächtigen Helden mit ihren einzigartigen Fähigkeiten wählen - Krieger, Unterstützer, Waldläufer, Zauberer, Panzer und Attentäter.

Informationen zur Netmarble Corporation

Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein führender Entwickler und Herausgeber von Mobilgerätspielen, die weltweit hohe Umsätze erzielen. Durch starke Franchises und Kooperationen mit renommierten IP-Inhabern strebt Netmarble danach, das Spielerlebnis zu verbessern und das Publikum weltweit zu unterhalten. Als Muttergesellschaft von Kabam und SpinX Games und als Hauptaktionär von Jam City und HYBE (ehemals Big Hit Entertainment). Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com.

