NOVOSENSE erhält die Auszeichnung Premium Quality Award für hochwertige Entwicklung vom VDE

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 5. Dezember besuchte der VDE (Verband derElektrotechnik Elektronik Informationstechnik), eine international anerkanntePrüf- und Zertifizierungsorganisation, das Shanghaier Büro von NOVOSENSE undüberreichte NOVOSENSE die Auszeichnung Premium Quality Award, der dieherausragenden Leistungen von NOVOSENSE im Bereich Qualität über die Jahrehinweg voll und ganz bestätigt. Sheng Yun, Technischer Direktor von NOVOSENSE,und Wu Zhongxuan, Generaldirektor des VDE China, nahmen zusammen mit Vertreternbeider Parteien an der Preisverleihung teil und tauschten sich eingehend überdie zukünftige Zusammenarbeit aus.Als eines der ersten IC-Unternehmen in China, das die VDE-Zertifizierungbeantragte, begann NOVOSENSE 2017 seine Zusammenarbeit mit dem VDE bei derSicherheitszertifizierung von Produkten der Isolationsreihe. 2020 haben dieProdukte der Isolationsserie von NOVOSENSE erfolgreich die VDE-Zertifizierungfür verstärkte Isolation bestanden. Damit ist NOVOSENSE das erste IC-Unternehmenin China, das die VDE-Zertifizierung für verstärkte Isolation bestanden hat, wases dem Unternehmen ermöglicht, Kunden dabei zu helfen, die Zugangsnorm für dieIsolationszertifizierung auf dem europäischen Markt leichter zu bestehen undsomit die Produkte der Kunden besser zu unterstützen, um auf dem globalen MarktFuß zu fassen. Bis heute hat NOVOSENSE 3 VDE-Zertifikate für fast 700 Produkteerhalten und nimmt damit eine führende Position in der Branche ein.Wu Zhongxuan, Generaldirektor des VDE China, bemerkte: "Chinas IC-Industrie hatin den letzten Jahren eine rasante Entwicklung erlebt. Mit dem kontinuierlichenFortschritt der Industrie und den Anforderungen an Umgestaltung undModernisierung sowie Qualitäts- und Effizienzverbesserung in allenLebensbereichen hat auch das Streben der Endkunden nach Chipqualität in Systemenein neues Niveau erreicht. Wir sehen, dass NOVOSENSE einen konsequenten Fokusauf die Produktqualität setzt. Der VDE fühlt sich geehrt, NOVOSENSE bei derSicherheitszertifizierung zu unterstützen und einem breiteren Kundenstamm dabeizu helfen, die relevanten Zertifizierungsanforderungen auf den globalen Märktenschnell zu erfüllen und die besten Marktfenster zu nutzen."Sheng Yun, Technischer Direktor NOVOSENSE, bemerkte: "Der VDE bietet NOVOSENSEprofessionelle Beratung und Referenzen im Bereich derProduktsicherheitszertifizierung, die es uns ermöglichen, uns bereits in derProduktdefinitionsphase an Weltklasse-Standards zu messen und unserekontinuierliche Innovation auf Produktebene voranzutreiben. NOVOSENSE hält sichstets an die Qualitätspolitik 'Robust und zuverlässig', und wir hoffen, unseren