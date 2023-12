E-Commerce boomt Wie Emre Girkin und Can Özkan 1,5 Millionen Euro Umsatz in 6 Monaten generierten (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Viele träumen von finanzieller Freiheit - und der E-Commerce

ermöglicht hierfür großartige Möglichkeiten. Allerdings scheitern zahlreiche

Onlineshop-Betreiber am fehlenden Know-how. Emre Girkin und Can Özkan sind

erfahrene E-Commerce-Experten und geben ihr Wissen mit der Ecomunlimited GmbH an

Einsteiger im Onlinehandel weiter. Die beiden Experten reden aber nicht nur über

das Geschäft: Sie haben ihr eigenes Business in kurzer Zeit zum Erfolg geführt.

Hier erfahren Sie, wie ihnen das gelang.



Wenn es um den Einstieg in den Onlinehandel geht, fällt häufig der Begriff

Dropshipping: Bei dieser Methode bietet der Händler Produkte an, die er weder

selbst lagert noch versendet. Das klingt verlockend, weil sich der Aufwand damit

auf das Marketing beschränkt. Ist Dropshipping also zu empfehlen? "Für den Start

in den E-Commerce eignet sich Dropshipping durchaus, doch ein nachhaltiger

Geschäftsaufbau wird damit nicht gelingen", erklärt Emre Girkin, Geschäftsführer

der Ecomunlimited GmbH. "Der große Vorteil liegt darin, dass kaum Eigenkapital

benötigt wird. Allerdings hat der Händler keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit

und die Qualität der Ware. Ihm fehlt letztlich die Kontrolle über den

Geschäftsprozess und das hindert ihn daran, auf den Wachstumszug aufzuspringen."