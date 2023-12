Musterhaus.net-Umfrage Über 80 Prozent der Hausbaufirmen mit Verkaufsrückgang - Forderung nach besserer Förderung (FOTO)

Lüneburg / Berlin / Essen (ots) - Hohe Baupreise, gestiegene Materialkosten und

vor allem die Zinswende machen der Hausbaubranche arg zu schaffen. Wie genau

sich das Geschäft in diesem Krisenjahr entwickelt hat und wie die Baufirmen

darauf konkret reagieren, hat Musterhaus.net in seinem "Marktbarometer 2023"

abgefragt:



Das größte deutsche Hausbauportal hat im Oktober knapp 3.000 Baufirmen

eingeladen, an einer Online-Befragung teilzunehmen. Zweihundertzwölf, mehr als

sieben Prozent, haben sich beteiligt, davon 72 Prozent Massivhausanbieter, 25

Prozent Fertighausanbieter - ein ziemlich genaues Abbild der Marktanteile beider

Bauweisen in Deutschland.