Das Nationale Bitcoin-Büro von El Salvador (ONBTC) hat bekannt gegeben, dass die Kommission für digitale Vermögenswerte des Landes eine Bitcoin-Anleihe genehmigt hat. Die Anleihe soll über die Bitfinex Securities Platform ausgegeben werden und markiert den Beginn eines neuen Kapitalmarktes für Bitcoin in El Salvador. Präsident Nayib Bukele hat angekündigt, dass die Anleihen Anfang nächsten Jahres ausgegeben werden. Die Anleihe, auch als Vulkananleihe bekannt, ist Teil eines Plans zur Nutzung der geothermischen Energie eines Vulkans für das Bitcoin-Mining. Die Einführung der Anleihe wurde mehrmals verschoben, aber der Kongress von El Salvador hat im Januar einen rechtlichen Rahmen dafür geschaffen. Die durch die Anleihe eingenommenen Mittel sollen zur Gründung einer "Bitcoin-City" und für Investitionen in Bitcoin selbst verwendet werden. Trotz Bedenken des IWF über die Volatilität von Kryptowährungen und Skepsis in der Bevölkerung, setzt Bukele weiterhin auf Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel.