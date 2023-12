Wirtschaft Familienunternehmen wollen stärker im Ausland investieren

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschen Familienunternehmen wollen in den kommenden Jahren im Ausland mehr Geld in Anlagen und neue Produktion stecken - in Deutschland dagegen rechnen sie mit sinkenden Investitionen. "Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen plant demnach, den Anteil ihrer ausländischen Investitionen zu erhöhen", heißt es in einer Erhebung des Ifo-Instituts und der Interessenvertretung Stiftung Familienunternehmen, über die die "Welt am Sonntag" berichtet.



Befragt wurden die 500 größten deutschen Familienunternehmen. Als solche werden auch BMW, die Schwarz-Gruppe, Aldi, Bosch oder Metro gewertet. 56 Prozent der befragten Unternehmen erwarten, dass hierzulande in den kommenden fünf Jahren weniger investiert wird. Bei den großen, international tätigen Unternehmen liegt der Anteil sogar bei 75 Prozent.