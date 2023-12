Goldman Sachs hat vier neue Aktien in seine "Conviction List - Directors’ Cut" aufgenommen, die vielversprechende Investitionsmöglichkeiten darstellen. Der US-Alkoholproduzent Constellation Brands wird für sein Potenzial, den Marktanteil zu steigern und den Shareholder-Wert zu erhöhen, gelobt. Goldman Sachs sieht eine Aufwärtsmöglichkeit von rund 19 Prozent. Der südkoreanische Halbleiterhersteller SK Hynix wird für seine Positionierung als Marktführer im Segment der High-Bandwidth Memory Chips hervorgehoben, mit einem potenziellen Aufwärtspotenzial von etwa 23 Prozent. Foxconn Industrial Internet, ein Zulieferer von Apple, wird für seine Beteiligung an der KI-Versorgungskette gelobt, mit einem prognostizierten Anstieg des KI-Beitrags zum Unternehmensumsatz von zwei Prozent in 2022 auf 24 Prozent in 2025. Goldman Sachs sieht hier ein Verdopplungspotenzial. Der deutsche Energieversorger RWE wird für sein organisches Wachstumspotenzial im Bereich erneuerbare Energien hervorgehoben, mit einem Aufwärtspotenzial von rund 24 Prozent.