Wirtschaft Lindner offen für Rücknahme der Agrardiesel-Abschaffung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich offen dafür gezeigt, die geplante Streichung der Agrardiesel-Subvention wieder zurückzunehmen und durch andere Kürzungen zu ersetzen. "Um es klar zu sagen, ich bin kein Freund der Belastung der landwirtschaftlichen Betriebe", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben).



"Deshalb werden wir miteinander in Regierung und Koalition sprechen müssen. Ich bin für Alternativen offen", so der Finanzminister. "Land und Forstwirtschaft liegen mir am Herzen", sagte Lindner. Dort gebe es in der Regel Familienbetriebe, die ein hohes unternehmerisches Risiko eingingen.