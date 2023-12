TCL enthüllt Details zum Kraftzentrum seiner überragenden Mini-LED-Technologie

HONG KONG, 16. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und die beiden größten TV-Marken der Welt, gewährt Einblicke in das innovative Pangu-Labor. Dieses Powerhouse der TCL-Forschung und -Entwicklung ist die weltweit erste unabhängige Mini-LED-Test- und Forschungseinrichtung, die die Innovation hinter den richtungweisenden QD-Mini-LED-Flaggschiffprodukten von TCL vorantreibt.

Die Marktnachfrage nach Mini-LEDs verzeichnet exponentielle Zuwachsraten, da immer mehr Verbraucher die Vorteile dieser Technologie anerkennen, die Kosten effektiv zu senken, ohne die bestmögliche Qualität des visuellen Erlebnisses aufzugeben. Durch den technologischen Vorsprung des PG Lab kann TCL die Grenzen des technisch Möglichen in der Displaytechnologie immer weiter verschieben, um die Verbraucher im Jahr 2024 und darüber hinaus durch neue bahnbrechende Innovationen zu überzeugen.

Das branchenweit erste Mini-LED-Verarbeitungslabor mit umfassendem Serviceangebot

Das Pangu Lab hat eine Gesamtfläche von 1.600 Quadratmetern und ist die erste Einrichtung der Welt, die eine End-to-End-Produktion von Mini-LEDs ermöglicht. Pangu verfügt über mehrere Forschungs- und Entwicklungslabors: eines für optoelektronische Materialien, eines für optoelektronische Bauelemente, eines für Simulationsdesign und ein Quantenpunkt-Labor. Damit stehen Pangu eine einzigartige Ausstattung sowie Test- und Forschungskapazitäten zur Verfügung, die TCL zum Marktführer im Bereich der Mini-LED machen.

Mit seinen hochqualifizierten Fachleuten für Datenanalyse, Qualitätskontrolle, Testlinien, Verarbeitungszentren sowie die Maschinen- und Zuverlässigkeitsprüfungslabors ist das FuE-Team von TCL dazu in der Lage, die Machbarkeit und Zuverlässigkeit der Überführung von Technologien in die Massenproduktion zu gewährleisten. Dadurch beherrscht TCL alle Phasen der Mini-LED-Produktion und fertigt Produkte, die in Bezug auf Leistung und Qualität branchenführend sind.

Die nächste Mini-LED-Generation zu entwickeln, heißt für TCL, die Grenzen des Machbaren zu erweitern

Die treibende Kraft hinter dieser bedeutenden Investition in die Entwicklung der Mini-LED-Technologie ist der feste Glaube von TCL an das Potenzial der Mini-LED, die heutigen Grenzen von Licht und Farbe zu überwinden und Realitäten zu schaffen, die noch nie auf einem Bildschirm zu sehen waren. Die Forschungsaktivitäten im Pangu Lab haben die Möglichkeiten der Mini-LEDs in Bezug auf Helligkeit, Gleichmäßigkeit und Lichtaustrittsfläche verbessert. Zudem wurden durch einen innovativen Ansatz zusätzliche Lichtkontrollzonen geschaffen, die eine hervorragende Bildqualität gewährleisten und gleichzeitig die Gesamtkosten senken.