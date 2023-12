HomeToGo erweitert Ferienhaus-Marktplatz durch Übernahme von KMW und Super Urlaub GmbH

Der nächste wichtige Termin, FY 2023 & Q4 2023 Financial Results (Annual Report 2023) und Earnings Call, bei HomeToGo ist am 26.03.2024.

Mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an KMW Reisen GmbH und Super Urlaub GmbH setzt HomeToGo SE neue Maßstäbe in der Ferienhausvermietung. Die größte Übernahme in der Firmengeschichte soll das Angebot um Themenreisen erweitern.

