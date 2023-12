Karriere und Persönlichkeiten im Fokus Erfahrungen bei Steuerberater hnw Fulda - Ein Arbeitgeber der besonderen Art (FOTO)

Fulda (ots) - Ein guter Kaffee und ein schön eingerichtetes Büro sind heutzutage

für viele Angestellte selbstverständlich. Doch was zählt wirklich bei der Suche

nach einem neuen Arbeitgeber? Bei der Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und

Rechtsanwaltsgesellschaft hnw in Fulda ist die Antwort ganz einfach: Der Mensch

mit seiner ganz eigenen Persönlichkeit. Die hnw-Gruppe schafft eine

Arbeitsatmosphäre, die nicht nur fröhliche Gesichter zeigt, sondern auch Raum

für persönliche Entfaltung und gemeinsame Erfolge bietet - und das beginnt schon

im Bewerbungsprozess.



In der recht trocken scheinenden Welt der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und

Rechtsberatung nimmt die hnw-Gruppe eine besondere Stellung ein. Hier geht es

nicht nur um große Projekte und fachliche Expertise, sondern vor allem um die

kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen. Das Unternehmen schafft ein

harmonisches Miteinander, in dem sich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten

wohlfühlen und entfalten können.