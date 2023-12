In den letzten Monaten haben viele Anleger ihr Geld in sicheren Anlagen geparkt, während sie die Entwicklung der Inflation und die Maßnahmen der Federal Reserve abwarten. Geldmarktfonds erreichten am 6. Dezember ein Rekordvolumen von 5,9 Billionen US-Dollar. Nun gibt es jedoch Anzeichen, dass die Zinsen bald wieder sinken könnten, was die Renditen der festverzinslichen Anlagen drückt. Dies könnte für Investoren ein Signal sein, ihr Geld wieder in risikoreichere Anlagen wie Aktien zu investieren. Laut Daten von BlackRock haben Cash-Investitionen nach der letzten Zinserhöhung eines Zyklus der Fed durchschnittlich 4,5 Prozent Rendite erbracht, während US-Aktien um 24,3 Prozent und Investment-Grade-Bonds um 13,6 Prozent gestiegen sind. Einige Experten sehen dies als Beginn eines sich selbst verstärkenden Zyklus. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen sind seit dem letzten Fed-Treffen um 24 Basispunkte auf 3,9 Prozent gefallen, der niedrigste Stand seit Ende Juli. Der S&P 500 ist in diesem Jahr um fast 23 Prozent gestiegen. Trotz dieser Entwicklungen bleibt ein Großteil des Bargeldes auch bei sinkenden Zinsen in Geldmärkten.