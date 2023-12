Kasachstans ehemaliger Präsident Nasarbajew äußert sich im Astana Club zur dringenden Notwendigkeit einer nuklearen Entspannung

ASTANA, Kasachstan, 16. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Am 11. und 12. Dezember fand in der Hauptstadt Kasachstans das siebte Treffen des Astana Clubs statt, bei dem führende internationale Experten zusammenkamen, um drängende globale Fragen zu diskutieren.

„Im Januar 2023 wurde die Weltuntergangsuhr um 10 Sekunden nach vorne gestellt, womit sie nun nur noch 90 Sekunden bis Mitternacht anzeigt. Das bedeutet, dass wir einer nuklearen Katastrophe näher sind denn je zuvor", sagte er.

Nasarbajew unterstrich die besondere Bedeutung der Global Alliance of Leaders for Nuclear Security and Nuclear-Weapon-Free World (GAL), die auf seine Initiative hin im Jahr 2019 gegründet wurde und 89 Mitglieder aus 45 Ländern vereint, darunter ehemalige Staatschefs, Nobelpreisträger und prominente Diplomaten.

„Die Herausforderungen, die die Nichtverbreitung und Abrüstung mit sich bringen, erfordern die Mobilisierung aller Mitglieder der Anti-Atomkraft-Bewegung", erklärte der ehemalige kasachische Führer.

As a positive example in global nuclear disarmament, Nazarbayev cited the experience of Kazakhstan under his leadership.

„Wir sind der erste Staat, der seine Atomtests auf dem größten Testgelände der Welt in Semipalatinsk eingestellt hat. Außerdem haben wir das viertgrößte Atomwaffenarsenal der Welt freiwillig aufgegeben und zerstört", rief Nasarbajew in Erinnerung.

Er wies weiterhin darauf hin, dass Kasachstan 2017 im Rahmen der IAEA eine Bank für schwach angereichertes Uran (Low Enriched Uranium, LEU) mit einem Bestand von 90 Tonnen schwach angereichertem Uran für all jene Staaten eingerichtet hat, die friedliche Nuklearprogramme entwickeln wollen.

Erst kürzlich, am 6. Dezember, fand in Wien (Österreich) das 2. Treffen der GAL Strategic Planning Group statt.

Während des Treffens wurde deutlich, dass der Einsatz von Atomwaffen zu einem realistischen Szenario für die nahe Zukunft wird. Im Rahmen des Konflikts in der Ukraine könnte es zu einer von Menschen verursachten Katastrophe im Kraftwerk Saporischschja kommen, die zehnmal katastrophaler wäre als Tschernobyl.

Daher erfordert die Gewährleistung der Sicherheit von Nuklearanlagen in Kriegsgebieten heute zwingend gemeinsame Anstrengungen der gesamten internationalen Gemeinschaft.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2302135/Astana_Club_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1960038/3792775/Astana_Club_Logo.jpg

