Die strategische Pattsituation in der Ukraine war das zentrale Thema, um das sich alle Diskussionen drehten.

ASTANA, Kasachstan, 16. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Gestern fand das VII. Treffen des Astana Club statt, das dem Thema „Eine neue Formel für den Frieden: Die Welt an der Schwelle zur Transformation" gewidmet war, in der kasachischen Hauptstadt Astana statt.

Der erste Präsident von Kasachstan, Nursultan Nazarbayev, erinnerte in seiner Rede auf dem Clubtreffen daran, dass er einst direkt am Prozess der Konfliktlösung in der Ukraine beteiligt war.

„Ich habe mich auf dem Höhepunkt der Ukraine-Krise im Jahr 2014 sehr für die Organisation des Treffens zu den Minsker Vereinbarungen eingesetzt. Damals war es zum ersten Mal möglich, einen persönlichen Dialog zwischen den Führern Russlands und der Ukraine zu organisieren.

Die Minsker Vereinbarungen haben den Weg für Verhandlungen und Kompromisse geebnet. Leider hat das nicht geklappt. Das Ergebnis kennen wir jetzt", erklärte Nazarbayev.

Seiner Meinung nach ist die Realität auf dem Schlachtfeld heute, dass ein Ausweg aus der ukrainischen Sackgasse nur durch Verhandlungen möglich ist.

„Meiner Ansicht nach kann dieser schwere Konflikt im Zentrum Europas nur dadurch beendet werden, dass die Großmächte, die Vereinigten Staaten und Russland, auch andere Staats- und Regierungschefs zum Dialog einladen, wenn sie den Willen und den Wunsch dazu haben. Und natürlich immer unter Berücksichtigung der Interessen der Ukraine", sagte er.

Die Teilnehmer des Clubs teilten diese Vision über den derzeitigen Stillstand im Krieg.

So sagte beispielsweise Charles Kupchan, Leitender Kollege im Rat für Außenbeziehungen: „Wir haben einen Zugzwang auf dem Schlachtfeld, Russland hat keinen Erfolg im Jahr 2023, und die Ukraine auch nicht. Wir sehen auch, dass es für die USA sehr viel schwieriger sein wird, die Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten."

Mit Blick auf Chinas Herangehensweise an diesen Konflikt betonte Oberst Zhou Bo, ein prominenter chinesischer Militärexperte von der Tsinghua-Universität, dass Peking nicht für seine derzeitige Position verantwortlich gemacht werden sollte.

„Der Ausbruch des Dritten Weltkriegs wäre vorherbestimmt gewesen, wenn China nur die Position Russlands unterstützt hätte. China ist jedoch für eine friedliche Lösung und hat seine eigenen Vorschläge gemacht", sagte er.

Alle Teilnehmer, darunter auch der ehemalige spanische Ministerpräsident, José Luis Rodríguez Zapatero, erklärten, wie wichtig eine neutrale Verhandlungsplattform sei. Kasachstan mit seiner multisektoralen Außenpolitik könnte ein idealer Ort für die Lösung der ukrainischen Krise werden.

