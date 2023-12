Ferdinand Dudenhöffer, ein renommierter Autoexperte, äußert sich in einem Interview positiv über BMW. Er lobt die Stabilität des Unternehmens und das flexible Produktionssystem, das fast immer mit ausgelasteten Kapazitäten arbeitet. Im Gegensatz zu Mercedes, das sich auf margenstarke Modelle konzentriert, hat BMW ein breiteres Premium-Angebot, das auch Volumenmodelle einschließt. Dudenhöffer sieht dies als Vorteil für die Zukunft, insbesondere im Hinblick auf Skaleneffekte und Elektromobilität. In China, einem wichtigen Markt für Automobilhersteller, ist BMW laut Dudenhöffer am besten aufgestellt unter den deutschen Autobauern, mit einem Marktanteil von 33 Prozent. Allerdings muss BMW in China bei batterieelektrischen Autos noch stärker werden. Dudenhöffer lobt auch BMWs Initiative in Sachen Ladestationen und die Investitionen in die Batterieforschung. Er warnt jedoch, dass die starke Abhängigkeit von Zulieferern in der Zukunft ein Risiko darstellen könnte. Die "neue Klasse" von voll elektrischen Fahrzeugen von BMW sieht er als Angriff auf Tesla. Als größte Wettbewerber für BMW in der Zukunft nennt er BYD und Tesla.