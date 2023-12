Die Morphosys-Aktie hat in der letzten Woche fast 700 Beiträge in der wO Community erhalten. Trotz der fehlenden Kursbewegung des bayerischen Biopharmakaunternehmens, sorgte die Veröffentlichung neuer Studiendaten zum Medikament "Pelabresib" für Aufregung. Die Studie erreichte ihren primären, jedoch nicht ihren sekundären Endpunkt, was zu gemischten Reaktionen in der Community führte. Zusätzlich führte Morphosys eine überraschende Kapitalerhöhung durch, die nicht bei allen gut ankam.Newron Pharmaceuticals, ein italienisches Biotechunternehmen, wurde ebenfalls kontrovers diskutiert. Der Kurs hatte sich nach positiven Ergebnissen aus der Phase 2b-Studie zu "Evenamide" verfünffacht, ist aber wieder gesunken, da Anleger Gewinne mitnahmen und die Unsicherheit über die weitere Entwicklung und Zulassung von Evenamide zunahm.Die Aktie von Borussia Dortmund wurde intensiv diskutiert, nachdem der Fußballclub im DFB-Pokal ausgeschieden war und in der Bundesliga auf den fünften Platz zurückgefallen ist. Eine im Herbst 2023 angebotene Kapitalerhöhung kam bei den Anlegern nicht gut an.