Tianlong-Lösung erleichtert die Vorbeugung und Kontrolle von Viehkrankheiten

In den letzten 26 Jahren hat sich Tianlong Technology der Bereitstellung umfassender Lösungen für die Molekulardiagnostik und Gentests verschrieben. Im Bereich der Nutztierhaltung bietet Tianlong bahnbrechende Lösungen für die Erkennung von Krankheiten an, die eine Vielzahl von Instrumenten und passenden Reagenzien umfassen, mit denen sich u. a. Schweinepest, Afrikanische Schweinepest, Porzines Reproduktions- und Respirationssyndrom, Schweineviraldiarrhöe, Maul- und Klauenseuche und Vogelgrippe schnell und zuverlässig nachweisen lassen.

Die Lösungen von Tianlong zum Nachweis von Tierkrankheiten umfassen eine Reihe von Instrumenten, darunter den GeneRotex 96 Nukleinsäureextraktor, den Libex Nukleinsäureextraktor, das Gentier 96E/96R Real-Time PCR System und das tragbare Gentier Mini Series Echtzeit-PCR-System. Diese Geräte zeichnen sich durch eine hervorragende Leistung beim Nachweis von pathogenen Nukleinsäuren aus und garantieren die Fähigkeit, schnell präzise, stabile und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen, was die Nachweiseffizienz deutlich erhöht. Der mehrfache Durchsatz kann auch verschiedenen Anforderungen an die Nachweismenge gerecht werden.

Neben den Instrumenten haben auch die kompatiblen Nukleinsäureextraktions- und PCR-Nachweiskits von Tianlong in vielen Ländern eine entscheidende Rolle bei der Erkennung von Viehkrankheiten gespielt. In Südostasien arbeitet Tianlong mit führenden Agrar- und Lebensmittelkonzernen zusammen, um Viehkrankheiten nachzuweisen. Das Verfahren umfasste den Einsatz des Extraktionskits für die Tianlong-Tiervirus-DNA und -RNA Extraktionskits und des Nukleinsäure-Erkennungskits für das Afrikanische Schweinepestvirus (ASPV) (Fluoreszenz-PCR-Methode). Beide Kits zeigen eine außergewöhnliche Leistung bei einem breiteren Spektrum von Probentypen und eine höhere Empfindlichkeit. In Verbindung mit den Instrumenten von Tianlong können große Probenvolumina nachgewiesen werden, wodurch sich die Nachweisrate von Proben mit niedriger Konzentration erhöht.