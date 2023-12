Supermicro bietet Rack-Scale-Lösungen mit neuen Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation, die für KI, Cloud Service Provider, Storage und Edge Computing optimiert sind

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Rack-Scale-Plug-and-Play-Lösungen mit

Flüssigkühlungsoptionen bieten Kunden schnellere Lieferzeiten, verbesserte

Qualität, optimierte Leistung und Effizienz mit Systemen, die bei KI-Benchmarks

einen Leistungszuwachs von 67% 1 gegenüber der vorherigen Generation und einen

durchschnittlichen Leistungszuwachs von 87% 2 gegenüber Systemen mit Intel

Xeon-Prozessoren der 3 . Generation Systems bieten



Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Hersteller von IT-Gesamtlösungen für KI,

Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt an, dass luft- und flüssigkeitsgekühlte

Rack-Scale-Lösungen, die auf der X13-Familie von Workload-optimierten Servern

basieren, jetzt die neuen Intel Xeon-Prozessoren der fünften Generation (ehemals

Codename Emerald Rapids) unterstützen. Die neue Produktpalette umfasst

GPU-Server für generative KI, durchsatz- und latenzoptimierte

E3.S-Petascale-Server, kosteneffiziente Enterprise- und

Simply-Double-Storage-Server mit hoher Dichte für groß angelegte

Objektspeicherung sowie ein neues SuperEdge-System mit vier Knoten und

erweiterter Speicherkapazität.





"Bei Supermicro nutzen wir Workload-optimierte Server-Bausteine, um vollständigintegrierte Rack-Scale-Lösungen für unsere Kunden zu schaffen. Das führt zubeschleunigten Lieferzeiten und unterstützt bis zu 100 kW pro Rack und eineglobale Produktionskapazität von 4.000 Racks pro Monat", sagte Charles Liang,Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Zusammen mit Supermicros eigenenRack-Scale-Flüssigkühllösungen, die Green Computing TCO-Einsparungen von bis zu51% bei den Stromkosten für Rechenzentren ermöglichen, ergibt sich einekomplette und integrierte Lösung. Wir liefern bereits erste Einheiten an Kundenweltweit aus. Die X13-Produktfamilien von Supermicro sind das branchenweitbreiteste Angebot an Servern, die für KI, Cloud, Storage und Edge optimiertsind, und es wird noch besser mit der Unterstützung für die neuen IntelXeon-Prozessoren der 5. Generation, die eine höhere Leistung pro Watt, bis zu128 Kerne und 160 PCIe-Lanes in einem einzigen Server bieten."Erfahren Sie mehr über Supermicro X13 Produkte mit 5th Gen Intel XeonProzessoren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4050560-1&h=1931157108&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4050560-1%26h%3D3153706779%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fx13%26a%3DLearn%2BMore%2BAbout%2BSupermicro%2BX13%2BProducts%2Bwith%2B5th%2BGen%2BIntel%2BXeon%2BProcessors&a=Erfahren+Sie+mehr+%C3%BCber+Supermicro+X13+Produkte+mit+5th+Gen+Intel+Xeon+Prozessoren)